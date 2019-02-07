Президент «Кардифф Сити»: Мы заплатим «Нанту», когда будет подходящее время - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 18:27Источник: «РИА Новости»

Президент «Кардифф Сити»: Мы заплатим «Нанту», когда будет подходящее время

Президент «Кардифф Сити» Мехмет Далман заявил, что клуб не отказывался от намерений заплатить «Нанту» за переход нападающего Эмилиано Салы.

- Это деликатный вопрос. Я могу подтвердить, что мы не перечислили первый транш в размере 6 миллионов евро, но больше об этом не хочу говорить.

Во первых, тело еще не найдено. Мы должны проявлять уважение к семье. Нам еще рано давать комментарии. Когда будет подходящее время, мы это сделаем. Но «Кардифф» никогда не говорил, что не собирается платить, - приводит слова Далмана РИА «Новости» со ссылкой на L'Équipe.

Ранее «Нант» потребовал у «Кардиффа» выплату в размере 17 миллионов евро за трансфер Салы. Валлийский клуб заявлял, что не станет выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат данных расследования дела об исчезновении аргентинского футболиста.

Напомним, что Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

#лига 1#сала эмилиано#фк кардифф сити#апл#фк нант
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