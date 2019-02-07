Виталий Мутко: Чеферин делает из УЕФА более прозрачную и экономически устойчивую организацию

Футбол 07 февраля 2019 20:35 Источник: Телеканал «360°»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнение о президенте УЕФА Александере Чеферине.

- Наша федерация одной из первых выдвинула его в президенты УЕФА. Считаю, что Алекс — грамотный, образованный человек, делающий из УЕФА организацию более сильную и прозрачную, экономически устойчивую. Он избран единолично, без альтернатив. От всей души поздравляю его. Смску отправил с поздравлением. Считаю, что это достойный выбор.

Он старается объединять европейскую футбольную семью, старается найти баланс между любительским и профессиональным футболом, реформирует еврокубки в сторону увеличения. Он вовлекает много стран в развитие футбола. Это правильный путь развития, - передает слова Мутко телеканал «360».

Виталий Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

Ранее Чеферин был переизбран на новый срок и будет занимать пост президента УЕФА до 2023 года.