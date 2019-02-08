«Нант» вывел из обращения игровой номер Салы

Футбол 08 февраля 2019 14:12 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Тело Эмилиано Салы было найдено в потерпевшем крушении самолете на дне Ла-Манша.

Президент «Нанта» Вальдемар Кита сообщил, что из обращения в клубе выведен игровой номер 9, под которым выступал погибший нападающий Сала.

«У меня нет слов. Это трагедия. Я уничтожен. Эмилиано оставил большой след в нашей истории. Поэтому я, как и многие фанаты, хочу увековечить его память, убрав из обращения номер 9», - цитирует Кита AFP.

Parce qu'Emiliano Sala fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, le numéro 9⃣ qu'il a porté est retiré.#RIPSala pic.twitter.com/XFIVCVBFx7 — FC Nantes (@FCNantes) 8 февраля 2019 г.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды. Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.