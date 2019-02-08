Матчи 24-го тура лиги 1 начнутся с минуты аплодисментов в память о погибшем Сале

Футбол 08 февраля 2019 14:18 Источник: Французская Лига 1 Автор: Сметанникова Дарья

Тело Эмилиано Салы было найдено в потерпевшем крушении самолете на дне Ла-Манша.

Футболисты клубов лиги 1 перед матчами 24-го тура почтут память нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые перед гибелью выступал за «Нант».

По информации на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, перед стартовым свистком в каждом матче тура состоится минута аплодисментов.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды. Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.