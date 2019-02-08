Александр Коломейцев: Надеюсь, что у меня заканчивается черная полоса и начинается белая

Футбол 08 февраля 2019 15:12 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о восстановлении после травмы.

12 октября полузащитнику в Мадриде было выполнено артроскопическое вмешательство на одном из суставов.

«Впервые я провел полгода без футбола. Когда я получил травму, первые мысли были, что, наверное, обычная травма, на сборах пару дней пропущу, ничего серьезного. Поэтому даже не предполагал, что это будет настолько долго. Когда приехал к врачу, сделал снимки, мне сказали, что восстановление займет 3-4 месяца. Тогда я сильно расстроился, даже не понимал, как это почти на полгода выбыть. До этого не было таких травм. За эти полгода столкнулся с тем, что надо просто терпеть. Много приходится терпеть, видя, что команда каждый день тренируется на поле. Приходишь, идешь первое время в зал, в бассейн, даже не выходишь на поле. Сейчас хотя бы получше стало, на поле выхожу уже, поближе к команде.

Ключевое в футболе для игрока - это терпение и много-много работы, усердный труд. Когда получаешь травму, приходится тренироваться в двойном режиме, иногда по две тренировки, когда у команды одна. На этом этапе приходится делать больше работы, чем основная команда.

Должно быть сочетание таланта и работоспособности, но на первый план выходит работоспособность. Прежде всего я хочу доказать себе и болельщикам, что после травмы я могу набрать форму. Я надеюсь, что у меня заканчивается черная полоса и начинается белая», - рассказал Коломейцев в интервью клубному каналу в YouTube.

В прошедшем сезоне 29-летний полузащитник провел 19 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал две результативных передачи.