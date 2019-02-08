Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2» (фото)

Футбол 08 февраля 2019 21:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2».

«Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом», - написал Аршавин в своем инстаграме.

Напомним, что 37-летний Аршавин в декабре прошлого года возглавил направление «Сириус» в структуре «Зенита». Позже главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что Аршавин будет проводить тренировки с командой.

«Зенит-2» после 24 туров ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.