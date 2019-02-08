Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2» (фото) - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 21:06Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2» (фото)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2».

«Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом», - написал Аршавин в своем инстаграме.

Напомним, что 37-летний Аршавин в декабре прошлого года возглавил направление «Сириус» в структуре «Зенита». Позже главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что Аршавин будет проводить тренировки с командой.

«Зенит-2» после 24 туров ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.

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Передал опыт молодым, перенял у опытного @radimov02 и встретился со старым другом🔝🤫

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

#аршавин андрей#фк зенит-2#радимов владислав#фнл#Футбол-Россия
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