Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2» (фото)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел тренировку с «Зенитом-2».
«Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом», - написал Аршавин в своем инстаграме.
Напомним, что 37-летний Аршавин в декабре прошлого года возглавил направление «Сириус» в структуре «Зенита». Позже главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что Аршавин будет проводить тренировки с командой.
«Зенит-2» после 24 туров ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Передал опыт молодым, перенял у опытного @radimov02 и встретился со старым другом🔝🤫
Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)