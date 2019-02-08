Соперник «Зенита» по ЛЕ «Фенербахче» проиграл «Кайсериспору» в чемпионате Турции

Футбол 08 февраля 2019 23:01 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» на выезде проиграл «Кайсериспору» со счетом 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 87-й минуте забил украинский нападающий Артем Кравец.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве. Красную карточку на последней минуте первого тайма получил Роберто Сольдадо, а на последней минуте второго тайма по той же причине поле покинул Толгай Арслан.

Добавим, что в составе желто-темно-синих весь матч отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер.

«Кайсериспор» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Фенербахче» расположился на 13-й строчке, имея в активе 23 очка.

Напомним, «Фенербахче» сыграет с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра противостояния состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля в Санкт-Петербурге.