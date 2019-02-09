«Галатасарай» может пригласить Дзагоева следующим летом

Футбол 09 февраля 2019 09:25 Источник: Aslan Arenasi Автор: Липкин Антон

Полузащитник ЦСКА вошел в шорт-лист действующих чемпионов Турции.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вошел в число игроков, которых «Галатасарай» рассматривает на замену полузащитников Баду Ндиайе и Генри Оньекуру, сообщает Aslan Arenasi.

Оба игрока выступают за команду на правах аренды, и по окончании сезона должны вернуться в свои клубы: сенегалец Ндиайе – в «Сток Сити», а нигериец Оньекуру – в «Эвертон».

В этой связи «Галатасарай» составил шорт-лист игроков, которые могут заменить двух африканцев. Причем пока в него входят те, кто ближайшим летом станет свободным агентов. Среди кандидатов оказался и Дзагоев.

Также в список вошли: Данте Риго (ПСВ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед («ПСЖ») и Маркус Хенриксен («Халл»).

Напомним, Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 году. В 2014 году он продлил контракт с клубом на пять лет.