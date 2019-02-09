Гамшик прошел медицинский осмотр перед отъездом в Китай

Футбол 09 февраля 2019 16:06 Источник: Calciomercato.com

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прошел медицинский осмотр перед своим переходом в китайский «Далянь Ифан».

По информации Calciomercato, словацкий полузащитник все еще надеется, что трансфер состоится, несмотря на то, что руководство итальянского клуба со среды блокирует сделку.

Напомним, что «Наполи» решил приостановить сделку по трансферу Гамшика, так как способ оплаты согласованной суммы не совпадал с ранее достигнутыми соглашениями.

В понедельник журналист издания Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что Гамшик подписал трехлетний контракт с «Далянь Ифан». Зарплата футболиста в китайском клубе составит 9 миллионов евро за сезон.

Покупка полузащитника обойдется китайской команде в 18 миллионов евро, еще два миллиона «Наполи» получит в качестве бонусов.