Гамшик прошел медицинский осмотр перед отъездом в Китай - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 16:06Источник: Calciomercato.com

Гамшик прошел медицинский осмотр перед отъездом в Китай

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прошел медицинский осмотр перед своим переходом в китайский «Далянь Ифан».

По информации Calciomercato, словацкий полузащитник все еще надеется, что трансфер состоится, несмотря на то, что руководство итальянского клуба со среды блокирует сделку.

Напомним, что «Наполи» решил приостановить сделку по трансферу Гамшика, так как способ оплаты согласованной суммы не совпадал с ранее достигнутыми соглашениями.

В понедельник журналист издания Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что Гамшик подписал трехлетний контракт с «Далянь Ифан». Зарплата футболиста в китайском клубе составит 9 миллионов евро за сезон.

Покупка полузащитника обойдется китайской команде в 18 миллионов евро, еще два миллиона «Наполи» получит в качестве бонусов.

#серия а#чемпионат китая по футболу#фк далянь ифан#гамшик марек#Возможные трансферы#фк наполи
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта