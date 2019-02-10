Экс-защитник «Зенита» Чернов подписал контракт с «Ростовом» (фото)

Футбол 10 февраля 2019 01:26 Источник: ФК «Ростов»

Бывший защитник «Зенита» Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове», сообщает пресс-служба желто-синих.

26-летний футболист подписал контракт с ростовчанами, рассчитанный на 3,5 года.

🔥🔥🔥



Евгений Чернов – игрок «Ростова»



Защитник подписал контракт с нашей командой на 3.5 года. pic.twitter.com/khYMJNZQae — Football Club Rostov (@rostovfc) 9 февраля 2019 г.

Евгений – воспитанник томского футбола. Выступал за «Томь», «Газовик», «Химик», «Енисей», «Тосно» и «Зенит», который покинул в январе текущего года.

В составе петербуржской команды Чернов принял участие в 13 матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.