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Футбол10 февраля 2019 13:16Источник: MovistarАвтор: Гичунцев Артур

Защитник сборной Перу сообщил об интересе российских клубов

На прошлой неделе игрок расторг соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос может перебраться в чемпионат России.

В интервью Movistar 30-летний футболист заявил об интересе российских клубов. Также он получил предложения из MLS и Перу. При этом Рамос отметил, что наиболее интересным вариантом для него является переезд в США.

Ранее Рамос выступал за аргентинский клуб «Химнасия», эквадорский «Эмелек» и мексиканский «Веракрус».

В составе сборной Перу он принял участие на чемпионате мира в России, который прошел летом 2018 года.

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