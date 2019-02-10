Защитник сборной Перу сообщил об интересе российских клубов

Футбол 10 февраля 2019 13:16 Источник: Movistar Автор: Гичунцев Артур

На прошлой неделе игрок расторг соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос может перебраться в чемпионат России.

В интервью Movistar 30-летний футболист заявил об интересе российских клубов. Также он получил предложения из MLS и Перу. При этом Рамос отметил, что наиболее интересным вариантом для него является переезд в США.

Ранее Рамос выступал за аргентинский клуб «Химнасия», эквадорский «Эмелек» и мексиканский «Веракрус».

В составе сборной Перу он принял участие на чемпионате мира в России, который прошел летом 2018 года.