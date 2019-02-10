«Монако» на 91-й минуте упустил победу над «Монпелье», у Головина травма

Футбол 10 февраля 2019 18:59 Источник: «Советский спорт»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграл вничью с «Монпель» – 2:2.

У гостей голами отметились Желстон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82), а у хозяев поля мячи забили Гаэтан Лаборде (66) и Анди Делорт (90+1, пен.).

Российской полузащитник монегасков Александр Головин появился с первых минут, но получил травму на 63-й минуте и был вынужден покинуть поле.

«Монпелье» продлил беспроигрышную серию до пяти игр и с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «паладины» 17 февраля на выезде сыграют с «Лиллем», а подопечные Леонарду Жардима днем ранее примут «Нант».