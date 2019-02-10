Агуэро повторил рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в матче с «Челси» записал на свой счет 11-й хет-трик в английской премьер-лиге.
Аргентинец сделал счет в игре 5:0, забив мячи на 13-й, 19-й и 56-й (пен.) минутах встречи.
Таким образом, 30-летний форвард сравнял по количеству хет-триков в АПЛ с Аланом Ширером.
SCOREDDDDDDDD!@aguerosergiokun equals Alan Shearer's record of 11 @premierleague hat-tricks.— Manchester City (@ManCity) 10 февраля 2019 г.
He's the absolute 🐐, isn't he?
💙 5-0 🔵 #MCICHE #mancity pic.twitter.com/QTyzj1zA9j
Стоит заметить, что Агуэро является единственным футболистом в истории АПЛ, который смог сделать 11 хет-триков, выступая за одну команду.
Напомним, Серхио перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011-года за 40 миллионов евро. В составе «горожан» Агуэро принял участие в 322 играх во всех турнирах, забил 222 мяча и отдал 63 результативные передачи.