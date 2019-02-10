«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и вышел в лидеры АПЛ, у Агуэро хет-трик

Футбол 10 февраля 2019 20:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче 26-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на поле стадиона «Этихад» разгромил лондонский «Челси» со счетом 6:0.

У победителей встречи хет-трик оформил Серхио Агуэро (13-я, 19-я и 56-я минуты), дубль – Рахим Стерлинг (4, 80) и единожды отличился Илка Гюндоган (25).

Агуэро оформил свой 11-й хет-трик в АПЛ, тем самым повторил рекорд Алана Ширера по этому показателю.

Стоит отметить, что украинский защитник, экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко записал на свой счет две результативные передачи.

«Манчестер Сити» одержал третью победу кряду и с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя за счет разницы забитых и пропущенных мячей «Ливерпуль», а «Челси» расположился на шестой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Маурицио Сарри в тот же день сыграет с «Тоттенхэмом».

АПЛ

26-й тур

«Манчестер Сити» – «Челси» – 6:0 (4:0)

Голы: Агуэро, 13, 19, 56; Стерлинг, 4, 80; Гуюндоган, 25.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Зинченко, де Брюйне (Марез, 68), Фернандиньо (Сильва, 75), Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 65).

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Эмерсон, 73), Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 52), Жоржиньо, Педро (Лофтус-Чик, 65), Канте, Азар, Игуаин.

Предупреждения: Гюндоган, 77 – Жоржиньо, 60; Алонсо, 69.