Маурицио Сарри: Переживаю за команду и результаты, но не за свою работу

Футбол 10 февраля 2019 23:17 Источник: Русскоязычный сайт «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – о поражении от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура английской премьер-лиги.

– Заставляют ли результаты последних матчей вас сомневаться в своем понимании футбола и его жизнеспособности в «Челси»?

– Нет, поскольку сегодня я не увидел свой футбол на поле. Нет, поскольку в первой половине сезона все работало, поэтому сейчас нам необходимо лишь понять причины сбоя.

Это нелегко. На старте сезона мы выглядели в гостях лучше, чем дома, но сейчас что-то изменилось. На данный момент я не вижу причин для этого, но буду работать над этим. Я хочу играть в свой футбол и не планирую переходить к другому стилю. Сейчас команда не играет в мой футбол.

– Учитывая текущие результаты и форму, возникли вопросы о том, опасается ли Сарри за свою работу?

– Не знаю, это вопрос к руководству клуба. Я переживаю за команду и за результаты, но не за свою работу. Должность тренера предполагает постоянный риск. С этим вопросом лучше обращаться к клубу, – заявил Сарри послематчевой пресс-конференции.