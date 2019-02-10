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Футбол10 февраля 2019 23:58Источник: BBC

Хосеп Гвардиола: Не ожидал, что обыграем «Челси» с таким счетом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Челси» (6:0) в матче 26-го тура английской премьер-лиги.

Здорово, что забили в ворота «Челси» шесть мячей. Это было невероятное выступление против топ-команды. Честно не ожидал, что забьем в ворота «Челси» столько мячей.

Утром мы проводили беседу с футболистами, отрабатывали стандарты, работали над движением. Честно не ожидал, что забьем в ворота «Челси» столько мячей.

Мы не ощущаем давление. Какое давление могут чувствовать игроки? Если вы выиграли – отлично. Если нет – попробуй в следующем сезоне, – заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» одержал третью победу кряду и с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя за счет разницы забитых и пропущенных мячей «Ливерпуль», а «Челси» расположился на шестой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Сарри в тот же день сыграет с «Тоттенхэмом».

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