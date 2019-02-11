«Томь» погасила все долги по зарплате, договорам и налогам на сумму 186 млн рублей

Футбол 11 февраля 2019 11:07 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Команда идет на втором месте в ФНЛ.

«Томь» рассчиталась со всеми задолженностями по зарплатам, договорам и налогам, которые к началу 2019 года составляли 186 миллионов рублей, после чего приставы сняли арест со счетов клуба, сообщает ТАСС.

В прошлом году «Томь» испытывала финансовые трудности, из-за чего перед игроками команды возникли многомиллионные долги. В январе стало известно о том, что спонсор «Томи» – «Газпром нефть» – перевел транш в размере 400 миллионов рублей на погашение задолженности и обеспечение работы клуба в 2019 года.

«На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК «Томь» более 186 млн руб. в пользу различных взыскателей, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Томской области. – В результате сотрудником отдела перечислено 7 млн руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам».

Отметим, что в зимнее трансферное окно из «Томи» ушли девять игроков: Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

После 24 туров первенства ФНЛ «Томь» занимает второе место, отставая от «Тамбова» на одно очко.