Джанни Инфантино: Хотел бы выразить соболезнования друзьям и семье Бэнкса

Футбол 12 февраля 2019 18:03 Источник: ФИФА (FIFA) Автор: Гичунцев Артур

Известный футболист, ставший чемпионом мира в 1966 году, ушел из жизни сегодня, 12 февраля, на 82-м году жизни.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался после смерти бывшего голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса.

«С большой печалью я сегодня узнал о смерти Гордона. Гордона, одного из лучших вратарей в истории футбола, запомнят не только за его выступления, но и как чемпиона и джентльмена за пределами поля.

Гордона, игрока сборной Англии образца 1966 года, всегда будут вспоминать как футбольную легенду и икону. От лица ФИФА и всего футбольного сообщества я хотел бы выразить мои самые искренние соболезнования друзьям и семье Гордона», – приводит слова функционера официальный сайт ФИФА.