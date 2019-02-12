Джанни Инфантино: Хотел бы выразить соболезнования друзьям и семье Бэнкса - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 18:03Источник: ФИФА (FIFA)Автор: Гичунцев Артур

Джанни Инфантино: Хотел бы выразить соболезнования друзьям и семье Бэнкса

Известный футболист, ставший чемпионом мира в 1966 году, ушел из жизни сегодня, 12 февраля, на 82-м году жизни.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался после смерти бывшего голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса.

«С большой печалью я сегодня узнал о смерти Гордона. Гордона, одного из лучших вратарей в истории футбола, запомнят не только за его выступления, но и как чемпиона и джентльмена за пределами поля.

Гордона, игрока сборной Англии образца 1966 года, всегда будут вспоминать как футбольную легенду и икону. От лица ФИФА и всего футбольного сообщества я хотел бы выразить мои самые искренние соболезнования друзьям и семье Гордона», – приводит слова функционера официальный сайт ФИФА.

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