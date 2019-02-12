«Зенит» ужасно исполняет пенальти в еврокубках. Подробная таблица

Футбол 12 февраля 2019 23:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Во вторник на 44-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» полузащитник питерского клуба Роберт Мак не реализовал одиннадцатиметровый удар за фол против Себастьяна Дриусси. Его удар парировал голкипер хозяев Харун Текин (ВИДЕО).

Если в советский период были реализованы все четыре попытки (3 – Юрием Желудковым, 1 – Владимиром Казаченком), то в российский неудачными оказались уже 8 подходов к «точке» из 22! Мак присоединился к Халку, Анатолию Тимощуку, Маурисио, Роману Широкову, Алессандро Росине и Артему Дзюбе – другим зенитовцам, не забивавшим пенальти на международной арене. В сумме получается 63,6 процента реализации.

Представляем вашему вниманию статистику пенальти «Зенита» в еврокубках.