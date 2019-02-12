«Зенит» ужасно исполняет пенальти в еврокубках. Подробная таблица - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 23:10Источник: «Советский спорт»Автор: Безъязычный Алексей

«Зенит» ужасно исполняет пенальти в еврокубках. Подробная таблица

Во вторник на 44-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» полузащитник питерского клуба Роберт Мак не реализовал одиннадцатиметровый удар за фол против Себастьяна Дриусси. Его удар парировал голкипер хозяев Харун Текин (ВИДЕО).

Если в советский период были реализованы все четыре попытки (3 – Юрием Желудковым, 1 – Владимиром Казаченком), то в российский неудачными оказались уже 8 подходов к «точке» из 22! Мак присоединился к Халку, Анатолию Тимощуку, Маурисио, Роману Широкову, Алессандро Росине и Артему Дзюбе – другим зенитовцам, не забивавшим пенальти на международной арене. В сумме получается 63,6 процента реализации.

Представляем вашему вниманию статистику пенальти «Зенита» в еврокубках.

Игрок

Забил (кому)

Не забил (кому)

Реализация, %

Кержаков

2 (Андерлехт, АЕЛ)

-

100,0

Спивак

2 (Црвена Звезда, Витория)

-

100,0

Аршавин

1 (Пасуш де Феррейра)

-

100,0

Кришито

1 (АЗ)

-

100,0

Лазович

1 (АЕК)

-

100,0

Радимов

1 (Алеманния)

-

100,0

Хусти

1 (Хайдук)

-

100,0

Халк

2 (Боруссия Д, Стандард)

1 (Порту)

66,7

Мак

1 (Динамо Мн)

1 (Фенербахче)

50,0

Тимощук

1 (АЗ)

1 (Байер)

50,0

Дзюба

1 (Динамо Мн)

2 (Бордо, Вардар)

33,3

Маурисио

-

1 (Дандолк)

0,0

Росина

-

1 (Хайдук)

0,0

Широков

-

1 (Базель)

0,0

Всего

14

8

63,6

#Футбол-Россия#лига европы#лига чемпионов#фк зенит
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