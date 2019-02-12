«Зенит» ужасно исполняет пенальти в еврокубках. Подробная таблица

Во вторник на 44-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» полузащитник питерского клуба Роберт Мак не реализовал одиннадцатиметровый удар за фол против Себастьяна Дриусси. Его удар парировал голкипер хозяев Харун Текин (ВИДЕО).
Если в советский период были реализованы все четыре попытки (3 – Юрием Желудковым, 1 – Владимиром Казаченком), то в российский неудачными оказались уже 8 подходов к «точке» из 22! Мак присоединился к Халку, Анатолию Тимощуку, Маурисио, Роману Широкову, Алессандро Росине и Артему Дзюбе – другим зенитовцам, не забивавшим пенальти на международной арене. В сумме получается 63,6 процента реализации.
Представляем вашему вниманию статистику пенальти «Зенита» в еврокубках.
Игрок
Забил (кому)
Не забил (кому)
Реализация, %
Кержаков
2 (Андерлехт, АЕЛ)
-
100,0
Спивак
2 (Црвена Звезда, Витория)
-
100,0
Аршавин
1 (Пасуш де Феррейра)
-
100,0
Кришито
1 (АЗ)
-
100,0
Лазович
1 (АЕК)
-
100,0
Радимов
1 (Алеманния)
-
100,0
Хусти
1 (Хайдук)
-
100,0
Халк
2 (Боруссия Д, Стандард)
1 (Порту)
66,7
Мак
1 (Динамо Мн)
1 (Фенербахче)
50,0
Тимощук
1 (АЗ)
1 (Байер)
50,0
Дзюба
1 (Динамо Мн)
2 (Бордо, Вардар)
33,3
Маурисио
-
1 (Дандолк)
0,0
Росина
-
1 (Хайдук)
0,0
Широков
-
1 (Базель)
0,0
Всего
14
8
63,6