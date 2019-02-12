Футбол 12 февраля 2019 21:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

«Фенербахче» – «Зенит»: Мак не забил пенальти (видео)

В эти минуты в Стамбуле проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом».