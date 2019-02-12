«Фенербахче» – «Зенит»: Мак не забил пенальти (видео) - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 21:47Источник: «Советский спорт»Автор: Абушкин Руслан

«Фенербахче» – «Зенит»: Мак не забил пенальти (видео)

В эти минуты в Стамбуле проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом».

На 44-й минуте полузащитник питерского клуба Роберт Мак не реализовал пенальти за фол против Себастьяна Дриусси, его удар парировал голкипер хозяев Харун Текин.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Фенербахче». На 21-й минуте отличился Ислам Слимани (ВИДЕО).

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