Источник: Нападающий «Шахтера» Кулач не перейдет в российский клуб

Футбол 13 февраля 2019 12:03 Источник: «Футбол 1» Автор: Сметанникова Дарья

Украинский форвард Владислав Кулач станет игроком «Александрии», несмотря на интерес российского клуба.

Как сообщает телеканал «Футбол 1», Кулач перейдет в «Александрию», хотя ранее сообщалось, что предложение клуба его не устроило. Украинский форвард мог стать также игроком команды российской премьер-лиги. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Енисея».

Отмечается, что Кулач расторг арендное соглашение с «Ворсклой» и находится на контракте в «Шахтере».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 19 матчей за «Ворсклу», в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.