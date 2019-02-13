Агент: Ломовицким интересовались в Италии и Бельгии, но он хочет играть в «Спартаке» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:16Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: Ломовицким интересовались в Италии и Бельгии, но он хочет играть в «Спартаке»

21-летний футболист «Спартака» Александр Ломовицкий мог продолжить карьеру в чемпионате Италии или Бельгии.

Агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что к Ломовицкому проявляли интерес ряд европейских клубов.

«Он первый из академии «Спартака», кто бросился мне в глаза. Предложил контракт, когда Саше тогда было 15 лет, но родители сказали, что агент пока не нужен. Общение продолжилось. Два месяца назад Ломовицкий изъявил желание работать со мной. За неделю перед новым годом подписали новый контракт.

Почему Ломовицкий ушел из агентства Алексея Сафонова ко мне? Никогда этим не интересовался. Меня волнует сегодня и завтра, а не вчера.

Интерес «Локомотива» и «Зенита»? Не буду называть имена, но интерес был от многих клубов. В том числе из Италии и Бельгии — Сашу рассматривали как игрока основы. Но у Ломовицкого четкая позиция — он хочет играть в «Спартаке». Ни с кем больше в переговоры не вступали», - приводит слова агента Sport24.ru.

В нынешнем сезоне Ломовицкий провел 16 матчей за основную команду «Спартака», в которых отметился одной голевой передачей. Контракт с московской командой у полузащитника рассчитан до лета 2023 года.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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