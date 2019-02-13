Агент: Коутиньо был готов стать игроком «Локомотива» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 12:52Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: Коутиньо был готов стать игроком «Локомотива»

Агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что форвард «Барселоны» Филиппе Коутиньо мог стать игроком «Локомотива».

«Один мой друг по академии Кирилл Котов работал в «Локомотиве» спортивным директором. Кирилл попросил меня узнать в «Интере» о Коутиньо. Там мне сказали, что Филиппе был готов переехать, зарплата «Локомотив» не смущала. Отпугнула стоимость сделки за совсем молодого игрока», - цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, 26-летний бразилец перешел в январе 2018 года из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро. В своей карьере Коутиньо выступал за «Васко да Гама», «Эспаньол» и «Интер».

#коутиньо филиппе#мижигурскис валериюс#фк локомотив#рпл#фк барселона#Возможные трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта