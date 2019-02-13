Агент: Коутиньо был готов стать игроком «Локомотива»

Агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что форвард «Барселоны» Филиппе Коутиньо мог стать игроком «Локомотива».
«Один мой друг по академии Кирилл Котов работал в «Локомотиве» спортивным директором. Кирилл попросил меня узнать в «Интере» о Коутиньо. Там мне сказали, что Филиппе был готов переехать, зарплата «Локомотив» не смущала. Отпугнула стоимость сделки за совсем молодого игрока», - цитирует агента Sport24.ru.
Напомним, 26-летний бразилец перешел в январе 2018 года из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро. В своей карьере Коутиньо выступал за «Васко да Гама», «Эспаньол» и «Интер».