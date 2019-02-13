Пол Скоулз: Думаю, Моуринью будет следить за результатами «Олдхэма» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 13:57Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Пол Скоулз: Думаю, Моуринью будет следить за результатами «Олдхэма»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» одержал первую тренерскую победу.

Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм» Пол Скоулз после первой победы в своей тренерской карьере рассказал о том, как будет относиться к мнению экспертов, вспомнив при этом португальца Жозе Моуринью.

Во вторник «Олдхэм» нанес поражение «Йовилу» (4:1) в первом матче после назначения Скоулза.

«Думаю, Моуринью будет следить за нашими результатами, – приводит Goal.com слова Скоулза, который неоднократно критиковал португальца, когда тот тренировал «Манчестер Юнайтед». – Я был довольно критичным. Не думаю, что много экспертов будут смотреть наши матчи. Но если мы начнем проигрывать, они появятся.

Они могут говорить что хотят. Никогда не понимал, почему тренеры и игроки обращают внимание на то, что говорят эксперты. Они просто высказывают свое мнение по игре и получают за это деньги.

Если кто-то захочет покритиковать меня, я это даже не замечу. Единственный человек, перед которым я отвечаю, это владелец».

Добавим, что «Олдхэм» занимает 11-е место в четвертом дивизионе и проведет следующий матч 16 февраля с «Крю».

#фк олдхэм#фк йовил таун#скоулз пол#моуринью жозе
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта