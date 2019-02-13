Пол Скоулз: Думаю, Моуринью будет следить за результатами «Олдхэма»

Футбол 13 февраля 2019 13:57 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» одержал первую тренерскую победу.

Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм» Пол Скоулз после первой победы в своей тренерской карьере рассказал о том, как будет относиться к мнению экспертов, вспомнив при этом португальца Жозе Моуринью.

Во вторник «Олдхэм» нанес поражение «Йовилу» (4:1) в первом матче после назначения Скоулза.

«Думаю, Моуринью будет следить за нашими результатами, – приводит Goal.com слова Скоулза, который неоднократно критиковал португальца, когда тот тренировал «Манчестер Юнайтед». – Я был довольно критичным. Не думаю, что много экспертов будут смотреть наши матчи. Но если мы начнем проигрывать, они появятся.

Они могут говорить что хотят. Никогда не понимал, почему тренеры и игроки обращают внимание на то, что говорят эксперты. Они просто высказывают свое мнение по игре и получают за это деньги.

Если кто-то захочет покритиковать меня, я это даже не замечу. Единственный человек, перед которым я отвечаю, это владелец».

Добавим, что «Олдхэм» занимает 11-е место в четвертом дивизионе и проведет следующий матч 16 февраля с «Крю».