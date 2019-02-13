Максим Боков: Новички «Зенита» не выделялись, но и картины не портили

Футбол 13 февраля 2019 14:15 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал нерелизованный полузащитником «Зенита» Робертом Маком пенальти в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1) на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и высказался об игре новичков питерцев (Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого).

– Я не знаю, кто у «Зенита» является штатным пенальтистом, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Бокова. – Единственное, по самому удару могу сказать, что Мак пробил не очень хорошо – на удобной высоте для голкипера. Думаю, что этот момент стал ключевым в матче в психологическом плане.

– Что скажете по игре новичков команды?

– Они особо не выделялись, но и картины не портили. Однако не было такого, чтобы кто-то из новичков сыграл ключевую роль и вытащил игру. Отмечу, что Дзюба хорошо сыграл в атаке. Он цеплялся за мячи, делал прострелы для партнеров, но его очень мало снабжали качественными передачами.

Напомним, Мак не забил пенальти в конце первого тайма при счете 0:1.

Ответный матч пройдет 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 20:55 (мск).