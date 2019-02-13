Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев пригодятся в ФНЛ - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 16:28Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев пригодятся в ФНЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы возвращения в футбол Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Разучиться играть в футбол невозможно, это как езда на велосипеде: один раз попробовал — и будешь кататься всю жизнь. При должном отношении к себе и Мамаев, и Кокорин смогут набрать форму, другой вопрос, где они продолжат карьеру. Не факт, что это будет РПЛ, возможно, придется начать с других лиг. В ФНЛ они точно пригодятся», - цитирует Игнатьева RT на русском.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 6 февраля Тверской суд Москвы продлил их арест до 8 апреля 2019 года.

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