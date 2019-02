Ди Мария не будет наказан за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео)

Ранее стало известно, что УЕФА может наказать Ди Марию за провокацию болельщиков «МЮ». Однако УЕФА сообщил, что не будет дисквалифицировать аргентинского футболиста.

В сообщении на официальном сайте организации говорится, что против «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» открыто дело.

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.

angel di maria had YEARS of pent of frustration towards united fans he was just DYING to let out 😂 pic.twitter.com/yUWBT4kQEP