Ди Мария не будет наказан за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео) - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 18:09Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

Ди Мария не будет наказан за провокацию болельщиков «Манчестер Юнайтед» (видео)

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария провоцировал болельщиков «Манчестер Юнайтед», за который выступал ранее.

Ранее стало известно, что УЕФА может наказать Ди Марию за провокацию болельщиков «МЮ». Однако УЕФА сообщил, что не будет дисквалифицировать аргентинского футболиста.

В сообщении на официальном сайте организации говорится, что против «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» открыто дело.

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.

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