Пол Инс: Погба пропустит второй матч с «ПСЖ», что еще больше разочаровывает

Футбол 13 февраля 2019 20:28 Источник: The Daily Mail Автор: Гичунцев Артур

Игрок сборной Франции получил две желтые карточки и покинул поле.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс недоволен игрой Поля Погба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Я считаю, что он подвел команду. Погба вновь завоевал любовь болельщиков, но вместо того, чтобы сыграть, как топ-футболист, повел себя ужасно.

Понимаю, что он это сделал из-за недовольства игрой. Думаю, тренеры следят за его выступлением и делают все, чтобы его нейтрализовать. Теперь он пропустит второй матч, что еще больше разочаровывает», – цитирует Инса The Daily Mail.

Добавим, что ответный поединок пройдет в Париже 6 марта.