Во Франции считают Яшина лучшим голкипером в истории футбола

Футбол 13 февраля 2019 21:33 Источник: France Football Автор: Гичунцев Артур

Советский футболист является единственным вратарем, который выиграл «Золотой мяч».

Авторитетное издание France Football опубликовало список лучших вратарей в истории футбола.

Первое место занял бывший голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин.

На второй позиции расположился англичанин Гордон Бэнкс, а замкнул тройку лучших Дино Дзофф из Италии.

Отметим, что Лев Яшин является Олимпийским чемпионом 1956 года. Также он выигрывал со сборной СССР чемпионат Европы в 1960 году.

Десятка лучших вратарей в истории футбола по версии France Football:

1. Лев Яшин (СССР)

2. Гордон Бэнкс (Англия)

3. Дино Дзофф (Италия)

4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)

5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

6. Петер Шмейхель (Дания)

7. Зепп Майер (ФРГ)

8. Икер Касильяс («Порту», Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Голландия)

10. Питер Шилтон (Англия)