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Футбол14 февраля 2019 12:22Источник: BBCАвтор: Гичунцев Артур

Хулен Лопетеги: Не спал всю ночь после ухода из сборной Испании

Специалист покинул команду за день до старта ЧМ-2018 и возглавил мадридский «Реал», который уволил его осенью 2018 года.

Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился эмоциями после ухода из «красной фурии».

«Не спал всю ночь, и не знал, где нахожусь. Сначала я был в России и готовил сборную Испании на чемпионат мира, а потом оказался в Мадриде. Все случилось очень быстро. Мне пришлось тяжело. Чемпионат мира – это мечта, над которой я усердно работал.

Что касается работы в «Реале», то начало было неплохим, но потому у нас начался сложный период. Порой вы думаете, что есть время для решения проблем. Мы были уверены, что все наладится», – цитирует Лопетеги BBC.

#лопетеги хулен#фк реал мадрид#сборная испании по футболу#чм-2018
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