Хулен Лопетеги: Не спал всю ночь после ухода из сборной Испании

Футбол 14 февраля 2019 12:22 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

Специалист покинул команду за день до старта ЧМ-2018 и возглавил мадридский «Реал», который уволил его осенью 2018 года.

Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился эмоциями после ухода из «красной фурии».

«Не спал всю ночь, и не знал, где нахожусь. Сначала я был в России и готовил сборную Испании на чемпионат мира, а потом оказался в Мадриде. Все случилось очень быстро. Мне пришлось тяжело. Чемпионат мира – это мечта, над которой я усердно работал.

Что касается работы в «Реале», то начало было неплохим, но потому у нас начался сложный период. Порой вы думаете, что есть время для решения проблем. Мы были уверены, что все наладится», – цитирует Лопетеги BBC.