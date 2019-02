УЕФА: Тадич находился в офсайде и помешал вратарю сыграть в мяч

УЕФА разъяснил ситуацию с отменой гола защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) на «Амстердам Арене».

«На 38-й минуте гол Николаса Тальяфико был отменен после просмотра видеоповтора, – говорится в официальном твиттере Лиги чемпионов. – Судья установил, что партнер Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и допустил контакт с вратарем, помешав ему сыграть в мяч, когда был нанесен удар головой.

Все было сделано в соответствии с протоколом VAR. Гол был правильно отменен и назначен свободный удар из-за офсайда».

