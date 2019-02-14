УЕФА: Тадич находился в офсайде и помешал вратарю сыграть в мяч - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 12:34Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

УЕФА: Тадич находился в офсайде и помешал вратарю сыграть в мяч

Словенец Скомина отменил гол «Аякса» после просмотра видеоповтора.

УЕФА разъяснил ситуацию с отменой гола защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) на «Амстердам Арене».

«На 38-й минуте гол Николаса Тальяфико был отменен после просмотра видеоповтора, – говорится в официальном твиттере Лиги чемпионов. – Судья установил, что партнер Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и допустил контакт с вратарем, помешав ему сыграть в мяч, когда был нанесен удар головой.

Все было сделано в соответствии с протоколом VAR. Гол был правильно отменен и назначен свободный удар из-за офсайда».

Гол Тальяфико стал первым в истории Лиги чемпионов, отмененным после использования системы VAR.

Отметим, что матч обслуживала бригада во главе со словенцем Дамиром Скаминой.

«Реал» одержал победу благодаря голу Марко Асенсио на 87-й минуте. Ответный матч пройдет 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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