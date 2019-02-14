«Сочи» заинтересован в аренде Маргасова

Футбол 14 февраля 2019 13:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Клуб ведет переговоры с «Локомотивом».

Защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов может провести вторую часть сезона на правах аренды в «Сочи», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

26-летний игрок обороны перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в феврале 2017 года, но за два года сыграл за красно-зеленых только в трех матчах. Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России.

Отметим, что после ухода Евгения Макеева и травмы Кириллы Заики в распоряжении главного тренера «Сочи» Александра Точилина остались два крайних защитника.

После 24 туров «Сочи» набрал 38 очков и делит четвертое-шестое места с «Чертаново» и «Нижним Новгородом».