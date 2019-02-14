Рассмотрение законности продления срока ареста Кокорину и Мамаеву состоится 26 февраля - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 13:43Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Рассмотрение законности продления срока ареста Кокорину и Мамаеву состоится 26 февраля

6 февраля Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля.

Мосгорсуд 26 февраля проверит законность продление ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву, Кокориным, Протасовицкому, состоится 26 февраля в 10.00 в Московском городском суде. Апелляционные жалобы поступили в защиту всех четверых обвиняемых», - приводит слова Скачковой «Р-Спорт».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

#кокорин александр#мамаев павел#рпл#Футбол-Россия
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