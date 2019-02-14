Рассмотрение законности продления срока ареста Кокорину и Мамаеву состоится 26 февраля

Футбол 14 февраля 2019 13:43 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

6 февраля Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля.

Мосгорсуд 26 февраля проверит законность продление ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву, Кокориным, Протасовицкому, состоится 26 февраля в 10.00 в Московском городском суде. Апелляционные жалобы поступили в защиту всех четверых обвиняемых», - приводит слова Скачковой «Р-Спорт».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.