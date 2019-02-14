Объединение болельщиков «Зенита»: В нападениях на наших фанатов в Стамбуле участвовали три болельщика «Анжи»

Футбол 14 февраля 2019 14:14 Источник: Ландскрона Автор: Сметанникова Дарья

В Стамбуле «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своей странице Вконтакте опубликовал отчет о поездке в Стамбул, на котором произошло нападение на фанатов петербургского клуба.

«Накануне матча турки повылезали из своих нор и шакалили по городу в компании троих из «Анжи». Тактика стандартная: «прыжки» на малочисленные группы в 2-5 человек многократно превышающим составом с применением подручных средств. В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего 5 минут отделило их от встречи с карательным отрядом «Зенита».

В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы», — говорится в сообщении «Ландскроны».

Ранее «Анжи» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг участие своих болельщиков в нападении на фанатов из Санкт-Петербурга.