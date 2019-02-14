Бывший игрок «Спартака» Рыжков стал игроком «Витебска» (фото)

Футбол 14 февраля 2019 18:01 Источник: ФК «Витебск» Автор: Сметанникова Дарья

«Витебск» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским полузащитником Владиславом Рыжковым.

28-летний футболист присоединился к белорусской команде во время учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке и принял участие в двух товарищеских матчах. Срок его соглашения с «Витебском» не сообщается.

Рыжков является воспитанником московского «Спартака». Полузащитник в своей карьере выступал за «Шинник», «Жемчужину», «Кубань», «Волгу», «Сибирь», «Тамбов» и тульский «Арсенал».