Бывший игрок «Спартака» Рыжков стал игроком «Витебска» (фото)

«Витебск» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским полузащитником Владиславом Рыжковым.
28-летний футболист присоединился к белорусской команде во время учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке и принял участие в двух товарищеских матчах. Срок его соглашения с «Витебском» не сообщается.
Рыжков является воспитанником московского «Спартака». Полузащитник в своей карьере выступал за «Шинник», «Жемчужину», «Кубань», «Волгу», «Сибирь», «Тамбов» и тульский «Арсенал».
🔥 Владислав Рыжков - игрок ФК "Витебск"! 🔥— FC Vitebsk (@fc_vitebsk) 14 февраля 2019 г.
🇷🇺 Сегодня подписан контракт с российским полузащитником!
⚽ Владислав Рыжков (28.02.1990) - воспитанник школы московского "Спартака". В разное время выступал за "Спартак", "Жемчужину", "Сибирь", тульский "Арсенал". #ФКВитебск pic.twitter.com/RQCNVPWnfz