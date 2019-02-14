Бывший игрок «Спартака» Рыжков стал игроком «Витебска» (фото) - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 18:01Источник: ФК «Витебск»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок «Спартака» Рыжков стал игроком «Витебска» (фото)

«Витебск» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским полузащитником Владиславом Рыжковым.

28-летний футболист присоединился к белорусской команде во время учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке и принял участие в двух товарищеских матчах. Срок его соглашения с «Витебском» не сообщается.

Рыжков является воспитанником московского «Спартака». Полузащитник в своей карьере выступал за «Шинник», «Жемчужину», «Кубань», «Волгу», «Сибирь», «Тамбов» и тульский «Арсенал».

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