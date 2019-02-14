РФС обсуждает возможность использования биометрии для контроля прохода на стадионы

Футбол 14 февраля 2019 19:08 Источник: ТАСС

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками обсуждает возможность использования биометрии для контроля прохода болельщиков на стадионы, сообщил председатель комитета Владимир Маркин.

- Наш комитет обсуждает данный вопрос в кулуарах. У нас есть мнение, что нужно вводить биометрию, чтобы человек подходил, а система его сразу считывала и определяла, есть ли он в каких-либо запрещенных списках. Пока непонятно, в какой форме это можно реализовать - карта или еще что-либо.

Главное - решить, нужен ли нам еще один такой заслон для болельщиков, потому что единого мнения на этот счет нет. Часть клубов и болельщиков против, потому что они считают, что снизится посещаемость, другие считают, что для добропорядочных зрителей и болельщиков - это большая помощь. Если хотите знать мое личное мнение, то я двумя руками за. Ну почему, скажите мне, из-за кучки негодяев на футбол отказываются ходить болельщики с семьями и детьми? – передает слова Маркина ТАСС.

Ранее председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.