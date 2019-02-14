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Футбол14 февраля 2019 20:56Источник: Goal.com

УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении Рамоса

УЕФА открыл дисциплинарное расследование касательно высказываний защитника «Реала» Серхио Рамоса о том, что он умышленно получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1), сообщает портал Goal.

«Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника, но иногда вам приходится принимать подобные решения, и это то, что я решил», - приводит слова защитника портал Goal.com.

Отметим, что позже Рамос в своем Twitter опроверг факт умышленного получения предупреждения.

#лига чемпионов#рамос серхио#фк реал мадрид#фк аякс
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