Лукаш Градецки: Не стал бы записывать нас в фавориты ответной игры с «Краснодаром»

Футбол 15 февраля 2019 01:15 Источник: ТАСС

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (0:0).

- Сегодня, на мой взгляд, получился отличный матч, в котором обе команды наиграли как минимум на гол, но счет на табло 0:0. Мы были готовы к агрессивному прессингу со стороны команды соперника в данном матче, сделали все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Да, конечно, нам хотелось забить гол, чтобы облегчить себе жизнь перед домашней игрой, но мы имеем то, что имеем. Я бы не стал записывать нас в фавориты предстоящей игры, скажу, что шансы у обеих команд 50 на 50, - приводит голкипера ТАСС.

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.