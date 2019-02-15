Лукаш Градецки: Не стал бы записывать нас в фавориты ответной игры с «Краснодаром» - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 01:15Источник: ТАСС

Лукаш Градецки: Не стал бы записывать нас в фавориты ответной игры с «Краснодаром»

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (0:0).

- Сегодня, на мой взгляд, получился отличный матч, в котором обе команды наиграли как минимум на гол, но счет на табло 0:0. Мы были готовы к агрессивному прессингу со стороны команды соперника в данном матче, сделали все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Да, конечно, нам хотелось забить гол, чтобы облегчить себе жизнь перед домашней игрой, но мы имеем то, что имеем. Я бы не стал записывать нас в фавориты предстоящей игры, скажу, что шансы у обеих команд 50 на 50, - приводит голкипера ТАСС.

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.

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