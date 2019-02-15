Роберто Розетти: Доволен введением VAR, технология сработала идеально

Футбол 15 февраля 2019 11:14 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Арбитры использовали систему в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, что произошло впервые в истории турнира.

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о дебюте системы видеопомощи арбитру (VAR) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен тем, как был введен VAR. Технология сработала идеально, и команды судей действовали на высоком уровне. Это показывает вложенную нами работу», – приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в матче между «Аяксом» и мадридским «Реалом» главный арбитр встречи Дамир Скомина воспользовался VAR и отменил гол голландского клуба.