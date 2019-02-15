Роберто Розетти: Доволен введением VAR, технология сработала идеально - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 11:14Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

Роберто Розетти: Доволен введением VAR, технология сработала идеально

Арбитры использовали систему в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, что произошло впервые в истории турнира.

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о дебюте системы видеопомощи арбитру (VAR) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен тем, как был введен VAR. Технология сработала идеально, и команды судей действовали на высоком уровне. Это показывает вложенную нами работу», – приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в матче между «Аяксом» и мадридским «Реалом» главный арбитр встречи Дамир Скомина воспользовался VAR и отменил гол голландского клуба.

#лига чемпионов#система var#розетти роберто
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта