Во время ЧМ-2018 над стадионами были сбиты более 50 дронов

Футбол 15 февраля 2019 12:32 Источник: «Коммерсантъ» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел на территории 11 городов России с 14 июня по 15 июля.

Председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Андрей Кайман сообщил, что во время ЧМ-2018 над стадионами были выведены из строя более 50 дронов.

Для подавления дронов военные использовали системы «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена-ВКР», сообщает «Коммерсанть».

Напомним, что чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2).