Во время ЧМ-2018 над стадионами были сбиты более 50 дронов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 12:32Источник: «Коммерсантъ»Автор: Сметанникова Дарья

Во время ЧМ-2018 над стадионами были сбиты более 50 дронов

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел на территории 11 городов России с 14 июня по 15 июля.

Председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Андрей Кайман сообщил, что во время ЧМ-2018 над стадионами были выведены из строя более 50 дронов.

Для подавления дронов военные использовали системы «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена-ВКР», сообщает «Коммерсанть».

Напомним, что чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2).

#чм-2018#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта