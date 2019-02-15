«Черноморец» оформил трансфер нападающего Павлова по паспорту Молдовы

Футбол 15 февраля 2019 15:15 Источник: Чемпионат.com

Пресс-атташе одесского «Черноморца» Сергей Мартынов сообщил о подробностях перехода российского нападающего Василия Павлова в украинский клуб.

- Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять ее, - цитирует Мартынова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что российский нападающий Василий Павлов на правах свободного агента перешел в одесский «Черноморец». Прошлый сезон Павлов провел в латвийском «Вентспилсе», записав на свой счет один гол в 19 матчах чемпионата Латвии. В России форвард выступал за «Крылья Советов-2», «Рубин-2», «Химки», «Армавир» и «Зоркий».