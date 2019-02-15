РФС подал заявку на проведение финала ЛЧ 2021 года в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 22:28Источник: «Р-Спорт»

РФС подал заявку на проведение финала ЛЧ 2021 года в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

– Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе «Санкт-Петербург». Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности.

Подготовка заявки стала возможна благодаря четкому взаимодействию многих структур, включая администрацию г. Санкт-Петербург, Министерство спорта РФ, ФК «Зенит» и многих других. Хотел бы поблагодарить всех за слаженную и очень профессиональную работу, – приводит слова Алаева «Р-Спорт».

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