РФС подал заявку на проведение финала ЛЧ 2021 года в Санкт-Петербурге

Футбол 15 февраля 2019 22:28 Источник: «Р-Спорт»

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

– Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе «Санкт-Петербург». Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности.

Подготовка заявки стала возможна благодаря четкому взаимодействию многих структур, включая администрацию г. Санкт-Петербург, Министерство спорта РФ, ФК «Зенит» и многих других. Хотел бы поблагодарить всех за слаженную и очень профессиональную работу, – приводит слова Алаева «Р-Спорт».