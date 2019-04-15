ФИФА оштрафовала на один миллион швейцарских франков бывшего главу Бразильской конфедерации футбола

Следственная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина на один млн швейцарских франков.
Напомним, в августе 2018 года суд Нью-Йорка приговорил его к четырем годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.
Отмечается, что Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА (взяточничество). Таким образом, чиновник был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.
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