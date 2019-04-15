ФИФА оштрафовала на один миллион швейцарских франков бывшего главу Бразильской конфедерации футбола Об этом сообщает пресс-служба организации.

Следственная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина на один млн швейцарских франков.

Напомним, в августе 2018 года суд Нью-Йорка приговорил его к четырем годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Отмечается, что Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА (взяточничество). Таким образом, чиновник был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.