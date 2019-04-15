Кьеллини не поможет «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом» Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини пропустит ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Аякса».

Как сообщает Sport Mediaset, 34-летний Кьеллини продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы и не принял участие в сегодняшней тренировке туринцев.

Кьеллини из-за травмы не сыграл и в первом матче между «Аяксом» и «Ювентусом», который прошел в Амстердаме и завершился вничью — 1:1.

Другой защитник «Юве» Андреа Бардзальи присутствовал на тренировке, но работал по индивидуальной программе, поэтому место Кьеллини в стартовом составе, скорее всего, займет Даниеле Ругани.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в Турине.