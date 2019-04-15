Перишич может стать игроком "Вест Хэма"

Контракт Перишича с "Интером" истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Перишич провел 39 матчей за "Интер", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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