СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

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Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть «Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.

«Бостон» уже не фаворит в серии? Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.

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