СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра вошел в сферу интересов «Лиона». Об этом сообщает Тhe Sun.
Согласно источнику, руководство «ткачей» рассматривает вариант с его приглашением летом 2019 года.
Отмечается, что помимо французского специалиста клуб также рассматривает несколько кандидатур.
Добавим, что до работы с «Ниццей» Виейра два года возглавлял клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
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