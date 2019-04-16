Защитник «Сочи»: Мы готовы к РПЛ, клуб стремительно развивается - Советский спорт
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16 апреля 2019 11:19ФутболГичунцев Артур

Защитник «Сочи»: Мы готовы к РПЛ, клуб стремительно развивается

На данный момент команда занимает 3-е место в таблице ФНЛ.

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал о планах российского клуба на текущий сезон.

«Календарь действительно непростой. Впереди семь матчей, в которых необходимо набрать максимум очков. Забегать вперёд не стану, но все ребята предельно мотивированы на решение главной задачи. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне «Сочи» выступал в премьер-лиге. Нам приятно играть в интеллектуальный футбол. Да и болельщика такая игра гораздо интереснее, чем тривиальные «бей-беги», им нравится, когда команда умеет держать мяч, создаёт много моментов, забивает голы. У нас это получается.

Готов ли «Сочи» к премьер-лиге? Да, готов. Клуб в целом и команда в частности стремительно развивается. Это видно и в футбольном и в организационном плане. Например, на стадионе стало больше болельщиков, что связываю в первую очередь с нашими результатами. Плюс, конечно, большую работу проводят сотрудники клуба: стало много мероприятий с командой, улучшается качество рекламы, проводятся различные акции. Нас стали узнавать на улицах, интересоваться делами команды. Приятно», – цитирует Юрганова Bobsoccer.

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