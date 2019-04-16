FA начала расследование в отношении Скоулза из-за игры на ставках

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт организации, Скоулз подозревается в совершении ставок на футбольные матчи.
Отмечается, что полузащитник с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года мог сделать 140 ставок на футбольные матчи, что является нарушением правил FA.
Скоулзу предстоит ответить на обвинения до 26 апреля.
Напомним, что Скоулз в марте объявил об уходе с поста наставника «Олдхэм Атлетик», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата страны. Под руководством специалиста команда провела 7 матчей (одна победа, три ничьи и три поражения).
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