Пол Скоулз попался на ставках Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер обвиняется в ставках на футбол.

Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в ставках на спорт. По данным ассоциации, с 2015 по 2019 год Скоулз сделал около 140 ставок на футбольные матчи.

В соответствии с правилами ассоциации, официальные лица, работающие в футболе, не имеют права делать ставки на футбольные матчи. По этому поводу бывший полузащитник, а ныне тренер должен дать свои объяснения до 26 апреля. Ведь свои ставки он делал, работая главным тренером в клубе «Олдэм Атлетик».