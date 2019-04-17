Пол Скоулз попался на ставках - Советский спорт
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17 апреля 2019 14:59Футбол

Пол Скоулз попался на ставках

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер обвиняется в ставках на футбол.

Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в ставках на спорт. По данным ассоциации, с 2015 по 2019 год Скоулз сделал около 140 ставок на футбольные матчи.

В соответствии с правилами ассоциации, официальные лица, работающие в футболе, не имеют права делать ставки на футбольные матчи. По этому поводу бывший полузащитник, а ныне тренер должен дать свои объяснения до 26 апреля. Ведь свои ставки он делал, работая главным тренером в клубе «Олдэм Атлетик».

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