«Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси» - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:40Футбол

«Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»

В настоящее время идут переговоры о личном контракте.

По сообщению британской газеты «Daily Mail», «Зенит» ведет переговоры с полузащитником «Челси» Матео Ковачичем, права на которого принадлежат «Реалу». В английской команде хорват находится в аренде, причем опция выкупа в контракте отсутствует.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри неоднократно выражал желание приобрести Ковачича на постоянной основе. Однако сейчас позиция итальянского специалиста в клубе более чем шаткая. А «Челси» к тому же может получить двухлетний запрет на трансферы.

Ковачич оценивается в 35 миллионов евро, в текущем сезоне он провел за «Челси» 43 матча, в которых не отметился забитыми мячами, но сделал 2 голевых паса.

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